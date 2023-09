Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: PKW Brand unter Carport konnte zügig gelöscht werden

Mönchengladbach-Schrievers, 01.09.2023, 21:22 Uhr, Vietenheide (ots)

Am späten Freitagabend meldeten mehrere Anrufer der Leitstelle einen PKW Brand unter einem Carport, welcher sich auf weitere Fahrzeuge und ein Gebäude ausbreiten sollte. Umgehend wurden Einsatzkräfte zur Adresse in die Straße Vietenheide entsandt. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte konnten die Meldung bestätigen. Es brannte ein PKW unter einem Carport, welcher direkt an zwei Gebäude grenzte. Umgehend wurde ein Trupp mit Pressluftatmern und einem C-Rohr zur Brandbekämpfung eingesetzt. Weitere Einsatzkräfte kontrollierten die angrenzenden Gebäude. Zum Glück befanden sich keine Personen mehr in diesen. Ein Bewohner hatte vor Eintreffen der Feuerwehr versucht den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Er wurde durch den Notarzt der Feuerwehr gesichtet, blieb glücklicher Weise unverletzt. Im Spitzboden eines Hauses war eine leichte Rauchentwicklung wahrzunehmen, diese konnte durch Querlüften beseitigt werden. Der Brand des PKW konnte zügig gelöscht und auf den Entstehungsort begrenzt werden, so dass neben dem PKW und dem Carport keine weiteren Objekte stark beschädigt wurden. Zur Kontrolle auf weitere Glutnester wurde das Fahrzeug aus dem Carport gezogen und letzte Glutnester abgelöscht. Das Gebäude sind weiterhin bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Durch das frühzeitige Erkennen des Brandes und das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte wurde hier ein größerer Schaden verhindert.

Im Einsatz waren ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), eine Drehleiter von der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Feuerwehr

Einsatzleiter: Brandamtmann Yannic Linnemann

