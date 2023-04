POL-HS: Einbrecher im Neubaugebiet unterwegs

Hückelhoven (ots) - Am 25. April (Dienstag), gegen 14.00 Uhr, musste der Fahrzeugführer eines schwarzen PKW feststellen, dass unbekannte Täter in seiner Abwesenheit sein geparktes Fahrzeug an der rechten Seite beschädigt hatten. Die Tat ereignete sich an der Mokwastraße. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

