Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann schläft in fremdem Garten und entwendet Fahrrad

Petershagen (ots)

Am Montagmittag stellte ein Ehepaar in Petershagen-Windheim einen auf der eigenen Terrasse schlafenden fremden Mann fest. Der wachte kurz darauf auf und riss nach einer kurzen verbalen sowie körperlichen Auseinandersetzung ein den Eheleuten gehörendes Pedelec an sich. Mit diesem entfernte er sich schließlich vom Grundstück und fuhr Beleidigungen ausstoßend davon. Vor Ort stellten die Geschädigten ein fremdes Rad fest, welches der Mann vermeintlich zuvor abgestellt hatte.

Verständigte Polizeibeamte trafen schließlich kurze Zeit später am Feuerwehrhaus auf den erneut schlafendenden Tatverdächtigen, einen 68-jährigen offenbar alkoholisierten Mann aus dem Raum Petershagen. Der zeigte sich den Gesetzeshütern gegenüber unkooperativ, sodass er ins Mindener Polizeigewahrsam gebracht wurde. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann mutmaßlich nicht nur das Rad des Ehepaares entwendet hatte, sondern dass auch das zuvor zurückgelassene Rad einem vorherigen Diebstahl entstammte. Infolge seines Handelns leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

