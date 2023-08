Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stellt Diebe: Jugendliche begehen mehrere Diebstähle an einem Tag

Porta Westfalica (ots)

Gleich mehrere Diebstähle wirft die Polizei einer Gruppe von Jugendlichen aus dem Mühlenkreis vor. So soll das Trio (17, 17, 13) am Montagmorgen im Bereich der Innenstadt von Hausberge gleich in zwei Fällen ein Portemonnaie aus einem Auto entwendet haben. Zwei der polizeibekannten Jugendlichen konnten von den Beamten gestellt werden.

Zunächst war eine Streifenwagenbesatzung gegen 10 Uhr wegen einer eingeschlagenen Seitenscheibe zu einem Parkplatz an der Kreuzung Hauptstraße/Schwartzen Brink gerufen worden. Dort wurde eine Geldbörse aus dem beschädigten Pkw entwendet. Ein aufmerksamer Zeuge konnte einen lauten Knall wahrnehmen und kurze Zeit später drei Jugendliche beobachten, die in Richtung Kurpark liefen. Nach kurzer Verfolgung alarmierte der 34-Jährige die Polizei. Eine Fahndung im Nahbereich war nicht erfolgreich.

Während die Beamten zur Sachverhaltsklärung weitere Zeugen zu dem aktuellen Vorfall befragten, wurden sie auf eine schreiende Person auf dem unweit entfernten Parkplatz des WEZ-Marktes aufmerksam. Sofort eilten die Beamten zum Ort des Geschehens, wo sie das flüchtende Trio erkannten. Wie sich schnell herausstellte, handelt es sich bei den von den Zeugen beschriebenen Personen, um polizeibekannte Jugendliche, die in der Vergangenheit bereits mehrere Straftaten im Bereich Minden und Umgebung begangen haben. Dazu rief ein ebenfalls hinterherlaufender Mann, dass die Jugendlichen ihm soeben seine Geldbörse entwendet haben. Sofort nahmen Gesetzeshüter fußläufig die Verfolgung auf und konnten zwei der drei Flüchtenden stellen. Die Festgenommenen wurden zur Portaner Polizeiwache gebracht. Schnell war den Beamten klar, dass die Kriminellen kurze Zeit später einen zweiten Diebstahl im Kurpark begangen haben. Auch da haben sie eine Geldbörse aus einem Auto entwendet. Die beiden Jugendlichen (17, 13) führten jeweils einen Rucksack mit sich. Bei einer Durchsuchung der Taschen kam weiteres Diebesgut zum Vorschein. Ermittlungen zufolge wurden diese samt Wertgegenständen am selben Morgen aus einer Sporthalle an der Hoppenstraße entwendet. Der Inhalt, unter anderem Mobiltelefone und Busfahrkarten, konnte den Bestohlenen noch am selben Tag wieder ausgehändigt werden.

Die Polizei setzte der Diebstahlserie ein Ende und übergab die zwei Minderjährigen den Erziehungsberechtigten. Auf die drei Diebe kommt nun ein Strafverfahren zu. Ob sie für weitere Straftaten in Betracht kommen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

