POL-MI: 41-Jähriger will Betrunkene von der Polizeiwache abholen: Und fährt selbst betrunken vor

Minden (ots)

Dumm gelaufen: Er wollte zur Polizei, um seine betrunkene Freundin von der Polizeiwache abzuholen - und muss sich nun selbst einem Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer stellen.

Am frühen Sonntagmorgen fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 3.30 Uhr auf der Lübbecker Straße in Haddenhausen ein Mazda auf. Während der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der 28-jährigen Fahrerin wahr. Ein freiwillig durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht, infolgedessen die Frau aus Preußisch Oldendorf die Beamten auf die Polizeiwache begleiten musste. Sie wird nun mit einem Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen müssen.

Nachdem die Maßnahmen der Polizei abgeschlossen waren, musste sich die Angetrunkene eine Abholgelegenheit organisieren. Den Beamten tischte sie auf, eine Freundin ohne Führerschein würde sie mit Taxi abholen. Da die Gesetzeshüter erhebliche Zweifel an der Geschichte hatten und obendrein wenig später kein Taxi, sondern ein gewöhnliches Auto vorfuhr, kontrollierten die Beamten kurzerhand dessen Fahrer. Weil die Streifenbeamten auch hier Alkohol bemerkten, musste sich der 41-Jährige Mindener ebenfalls einem Alkoholtest unterziehen. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste ihm auf dem Revier eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt werden.

Für den Weg nach Hause rieten die Polizisten den beiden zum Taxi.

