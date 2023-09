Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rettungshubschrauber im Gewerbegebiet im Einsatz

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach Odenkirchen-Mitte, 07.09.2023, 12:07 Uhr, Klosterhofweg (ots)

Heute Mittag kam es am Klosterhofweg auf einem Firmengelände zu einem Notfall, zu dem ein Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug alarmiert wurden. Aufgrund des Verletzungsmusters forderte der Notarzt einen Rettungshubschrauber zum Transport des Patienten an. Der Pilot des angeforderten Hubschraubers entschied sich für eine Landung auf einem nahe gelegenen Feld. Nach der Stabilisierung des Patienten wurde dieser zur Weiterbehandlung in eine Spezialklinik geflogen.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Alexander Keuter

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell