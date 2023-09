Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Explosion eines Akkumulators

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Wickrath, 08.09.2023, 10:55 Uhr, Am Kauert (ots)

In einem Industriebetrieb explodierte am Vormittag während eines Testbetriebes ein größerer Akkumulator. Dieser befand sich in einer Blechhütte, die wiederum im Außenbereich der Firma aufgestellt war. Die Blechhütte wurde beim dem Vorfall durch die Druckwelle zerstört, einige darin befindliche Teile fingen dabei Feuer. Die Mitarbeiter führten erste Löschmaßnahmen mit tragbaren Feuerlöschern durch, sodass die eintreffenden Feuerwehrkräfte nur noch abschließende Nachlöscharbeiten durchführen mussten. Verletzte gab es bei dem Vorfall nicht.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Wickrath der Freiwilligen Feuerwehr und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell