API-TH: Kleintransporter mit fast 2 to Überladung auf der A 38 bei Nordhausen gestoppt!

Nordhausen (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen, 09:47 Uhr, fiel einer Streife der Autobahnpolizeistation Nordhausen auf der A 38, in Höhe AS Nordhausen, ein rumänischer Mercedes Benz Sprinter in Fahrtrichtung Leipzig auf, welcher augenscheinlich überladen war. Die Beamten entschlossen sich daraufhin, dass Fahrzeug an der nächsten Anschlussstelle einer Personen- und Fahrzeugkontrolle zu unterziehen. Das Fahrzeug war besetzt mit Erntehelfern auf dem Heimweg. Das Fahrzeug war bis auf den letzten Millimeter beladen. Um den nun bekräftigten Verdacht einer Überladung zu erhärten, wurde das Fahrzeug auf eine Nahe amtliche Waage verbracht. Dabei wurde ein Gewicht von 5.320 kg festgestellt. Das zulässige Gesamtgewicht von 3.500 kg wurde somit um 52% oder 1820kg überschritten. Der 34-jährige rumänische Fahrzeugführer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 260,- Euro entrichten. Erst nach Organisation von zwei Ersatzfahrzeugen zum Umladen wurde die Weiterfahrt vor Ort gestattet.

