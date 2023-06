Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: BMW Fahrer verursacht Unfall auf A 4 bei Wanderleben mit fast 3 Promille und flüchtet!

Schleifreisen (ots)

Am heutigen Samstagmittag, gegen 13:30 Uhr, meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen schlangenlinienfahrenden Pkw BMW X3 auf der A 4 in Fahrtrichtung Dresden, im Bereich der zweispurigen Baustelle in Höhe Wandersleben. Bei der Mitteilung durch die Zeugin war der Fahrzeugführer mit der rechtsseitigen Schutzplanke kollidiert und setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten pflichtwidrig fort. Im Bereich Weimar riss der Kontakt zum Pkw BMW zunächst ab. Einer Streife der Autobahnpolizei Thüringen gelang es in der weiteren Folge, dass Fahrzeug am Hermsdorfer Kreuz erneut aufzunehmen und an der Anschlussstelle Hermsdorf/Ost einer Personen- und Fahrzeugkontrolle zu unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 36-jährigen polnischen Fahrzeugführers festgestellt. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,73 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 6.000,- Euro. Der Fahrzeugführer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000,- Euro begleichen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell