Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230608.1 Ottenbüttel: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis und mit nicht zugelassenem Fahrzeug unterwegs

Ottenbüttel (ots)

Am Mittwoch um 12 Uhr geriet der Fahrer eines VW Golf ins Visier der Polizeistreife, als dieser auf der Landstraße 127 Höhe Stahfast ohne vorderes Kennzeichen geführt wurde. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt trafen die Polizeibeamten einen 27jährigen Fahrzeugführer aus Boostedt und seinen 36jährigen Mitfahrer, nachdem diese in Ottenbüttel in die Ünnerst Dörpstraat gefahren waren und das Fahrzeug am Ende der Sackgasse Hainholt abstellten. Das Auto wurde im März 2023 außer Betrieb gesetzt und nicht neu zugelassen. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 27jährige ebenfalls nicht vorweisen, ob diese, wie angegeben, in Russland verlorenging, bleibt zu klären. Es erfolgt eine Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Führen des Fahrzeuges ohne Berechtigung.

