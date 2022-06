Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Werkzeugkiste entwendet

In der Zeit zwischen Montag, 13. Juni 2022, 16.00 Uhr und Dienstag, 14. Juni 2022, 14.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Gelände eines Wertstoffhofs im Schmeder Weg. Dort wurden eine Hütte sowie ein Stahlcontainer aufgebrochen und ein Werkzeugkoffer samt Inhalt entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Bakum - Lagerraum aufgebrochen

In der Zeit zwischen Samstag, 14. Mai 2022, 17.30 Uhr und Samstag, 11. Juni 2022, 18.00 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person ein Rolltor auf und entwendete aus einem Lagerraum auf einem Rastplatz eines Autohofs in der Harmer Straße eine Wasserpumpe sowie drei Holztische. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Vechta - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 10. Juni 2022, 10.00 Uhr und Dienstag, 14. Juni 2022, 7.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Hollandrad vom Fahrradständer einer Schule in der Marienstraße. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Versuchter Wohnungseinbruch

In der Zeit zwischen Dienstag, 17. Mai 2022, 10.00 Uhr bis Dienstag, 14. Juni 2022, 00.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Personen im Rotdornweg gewaltsam in ein leerstehendes Einfamilienhaus einzubrechen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 14. Juni 2022, 08.20 Uhr fuhr ein 25-jähriger Radfahrer aus Vechta auf der Franz-Vorwerk-Straße in Fahrtrichtung Bahnhof. Als er den Einmündungsbereich passierte, wurde er von einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer angefahren. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher wartete, bis der Radfahrer aufgestanden war und bog dann nach links ab, ohne sich nach dem Verunfallten zu erkundigen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Kombi gehandelt haben. Der Fahrer soll ein ca. 60 Jahre alter Mann gewesen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Damme - Diebstahl

Am Montag, 13. Juni 2022, zwischen 19.50 Uhr und 21.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen Bosch Bordcomputer von einem Pedelec, welches beim Fahrradständer am Seiteneingang einer Kirche am Kirchplatz stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Dinklage - GPS-Empfänger und Tablet entwendet

In der Zeit zwischen Freitag, 10. Juni 2022, 12.00 Uhr und Dienstag, 14. Juni 2022, 10.00Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus dem Führerhaus eines Ackerschleppers in der Steinfelder Straße einen GPS-Empfänger und ein Tablet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Damme - Elektroschrott entwendet

Im Zeitraum von Samstag, 11. Juni 22, 14.00 Uhr bis Dienstag, 14. Juni 22, 13.15 Uhr entwendeten unbekannte Personen vom Gelände eines Wertstoffhofes an der Vördener Straße Elektroschrott. Außerdem wurde ein verschlossener Container aufgebrochen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41 / 94 30.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag,14. Juni 2022, zwischen 12.30 Uhr und 21.30 Uhr drangen unbekannte Personen in ein Wohnhaus in der Straße Campemoor ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es ist bislang noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Dinklage - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Dienstag, 14. Juni 2022, um 19.10 Uhr, fuhr eine 25-jährige Autofahrerin auf der Sanderstraße, obwohl sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Damme - Sachbeschädigung auf Baustelle

In der Nacht von Montag, 13. Juni 2022, auf Dienstag, 14. Juni 2022, zwischen 18.00 Uhr und 08.30 Uhr kam es durch bislang unbekannte Personen auf einer Baustelle im Baugebiet Westlich der Bahn zu einer Sachbeschädigung. Ein bereits verlegtes Stromkabel wurde an verschiedenen Stellen durchtrennt. Die Schadenshöhe beträgt 3.000,00 EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Lohne - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 14. Juni 2022, um 14.00 Uhr, fuhr ein 53-jähriger Pedelec-Fahrer aus Vechta als Postzusteller auf der Schlesierstraße in Richtung Nieberdingstraße. In Höhe der Einmündung der Schlesier Straße kam ein Autofahrer von links, welcher die Schlesierstraße in gleicher Richtung befahren wollte wie der Pedelefahrer. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß mit dem 53-jährigen Mann, welcher zu Boden fiel und leicht verletzt wurde. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen älteren, roten VW Passat/Combi handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person unter dem Einfluss von Alkohol

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Bohmte fuhr am Dienstag, 14. Juni 2022, um 20.20 Uhr auf der Dielinger Straße in Richtung Dielingen. Vor einer unübersichtlichen Kurve überholte er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug und kam beim Wiedereinscheren ins Schleudern und geriet links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Baum und wurde aufgrund von schweren Verletzungen mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

