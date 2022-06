Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Einbruchsversuch Am Montag, 13. Juni 2022, 10.00 Uhr und 11:38 Uhr versuchte eine bislang unbekannte Person in der Straße Am Markt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Zuvor hatte jemand an der Tür geklingelt. Die Bewohnerin hatte nicht die Tür geöffnet. Zu einem späteren Zeitpunkt nahm sie Geräusche an der Wohnungstür wahr. Sie entschloss sich nun die Tür ...

