FW-MG: Aufwändige Rettungsaktion nach Sturz aus Baumkrone

Mönchengladbach-Ohler, 09.09.2023, 16:02 Uhr, Hütterbaum (ots)

Am Samstagnachmittag ging bei der Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach über den Notruf 112 die Meldung ein, dass eine Person bei Arbeiten im Garten des benachbarten Hauses aus einer Baumkrone gestürzt sei und nun regungslos am Rande eines Gartenteiches läge. Aufgrund des Meldebildes alarmierte die Leitstelle unmittelbar Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie einen Rettungshubschrauber an den Unglücksort. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich der schwer verletzte Patient mit der unteren Körperhälfte im Wasser des Gartenteiches in Betreuung von Angehörigen und Nachbarn. Ein Feuerwehrtrupp immobilisierte den abgestürzten Mann im Wasser, um potenziellen Verletzungen der Wirbelsäule entgegenzuwirken, bevor er mit Hilfe einer Schaufeltrage gerettet werden konnte. Nach notärztlicher Versorgung an der Einsatzstelle wurde der Patient mit einem Rettungswagen in ein regionales Traumazentrum transportiert. Das Team des an der Konradstraße gelandeten Rettungshubschraubers unterstützte bei der notfallmedizinischen Versorgung des Patienten.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen von der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und ein Rettungswagen von der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleitung: Brandamtmann Thomas Mandrossa

