POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrolle

Rheinbrohl (ots) - Am Freitagmittag wurde ein 15-jähriger Junge auf dem Nachhauseweg von der Schule von seinem 35-jährigen Nachbarn attackiert und verprügelt. Hierbei wurde der Junge am Kopf verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Hintergründe des Angriffs sind noch nicht abschließend geklärt. Die Polizeiinspektion in Linz hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: ...

