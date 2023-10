POL-BO: Mit hohem Tempo über die Königsallee: Polizei beendet illegales Autorennen

Bochum (ots) - Glück im Unglück hatte ein 47-jähriger Autofahrer aus Bochum: Während sein Wagen beim Zusammenstoß mit einem Baum schwer beschädigt wurde, kam er mit leichten Verletzungen davon. Der Bochumer war mit seinem Kleinwagen am Freitagmorgen, 29. September, auf dem Harpener Hellweg in Richtung Dortmund unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Kornharpener Straße wurde er nach eigener Aussage durch ein ...

