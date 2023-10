Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall in Herne - alkoholisierter Radfahrer (80) verletzt

Herne (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der Erzbahntrasse in Herne ist ein alkoholisierter Radfahrer (80, aus Gelsenkirchen) am Samstagabend, 30. Oktober, schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Mann gegen 21.15 Uhr die Erzbahntrasse in Herne-Bickern, als er auf der Brücke auf Höhe der Hüller Straße ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Rad verlor und zu Boden stürzte.

Hierbei wurde der 80-Jährige so schwer verletzt, dass er per Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort wurde dem offensichtlich alkoholisierten Mann eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

