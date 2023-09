Polizei Bochum

POL-BO: Nach Alleinunfall: Hoher Sachschaden und ein Leichtverletzter

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, 28. September, sind fünf Fahrzeuge beschädigt worden. Eine Person wurde leicht verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 86-jähriger Autofahrer aus Bochum gegen 14.45 Uhr die Weststraße in Richtung Wattenscheider Innenstadt.

In Höhe der Hausnummer 47 verlor der Bochumer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei in gleicher Fahrtrichtung geparkten Pkw. Einer der geparkten Autos bewegte sich durch den Aufprall selbstständig nach vorne und fuhr in einen dritten geparkten Wagen. Zeitgleich überschlug sich das Auto des 86-Jährigen und kam im Gegenverkehr zum Stehen. Hierbei stieß es mit einem auf der Gegenseite geparkten Auto zusammen.

Der Bochumer wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der geschätzte Sachschaden der insgesamt fünf beschädigten Fahrzeuge beläuft sich auf etwa 22.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

