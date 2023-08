Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht auf Parkplatz

Meiningen (ots)

Auf dem Parkplatz des Meininger Schwimmbades an der Rohrer Stirn ereignete sich Montagnachmittag eine Unfallflucht. Eine Besucherin stellte ihren Skoda gegen 14:30 Uhr ab. Als sie gegen 16:45 Uhr zu ihrem Wagen zurück kam, bemerkte sie einen Zettel an der Frontscheibe. Darauf war ein Kennzeichen vermerkt, welches offensichtlich ein unabhängiger Zeuge mit dem Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs versehen hatte. Der Skoda wies im Bereich des Kotflügels sowie an der vorderen Stoßstange frische Unfallspuren auf. Die Ermittlungen zum Unfallflüchter dauern an.

