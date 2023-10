Polizei Bochum

POL-BO: Kontrolle verloren: Autofahrer (47) stößt gegen Baum

Bochum (ots)

Glück im Unglück hatte ein 47-jähriger Autofahrer aus Bochum: Während sein Wagen beim Zusammenstoß mit einem Baum schwer beschädigt wurde, kam er mit leichten Verletzungen davon.

Der Bochumer war mit seinem Kleinwagen am Freitagmorgen, 29. September, auf dem Harpener Hellweg in Richtung Dortmund unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Kornharpener Straße wurde er nach eigener Aussage durch ein Geräusch im Fahrzeug abgelenkt, verlor die Kontrolle und stieß gegen einen Baum am Fahrbahnrand.

Ein Zeuge befreite den 47-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Der Bochumer erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Nach einer ersten Schätzung liegt der Sachschaden bei insgesamt rund 20.000 Euro.

