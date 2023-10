Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.10.2023 mit Berichten aus dem Stad- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich am Wochenende unberechtigt Zutritt zu einer Firma in Heilbronn-Neckargartach. Zwischen Freitagabend, 22 Uhr, und Montagmorgen, 6.30 Uhr, gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Schlosses in das Gebäude in der Ochsenbrunnenstraße. Nach was der oder die Unbekannten suchten ist unklar. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 28330 beim Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach zu melden.

Heilbronn: Räder und Bremsscheiben von Fahrzeugen entwendet - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Sonntag auf Montag Reifen und Bremsscheiben von fünf Fahrzeugen in Heilbronn. Zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 5 Uhr, machten sich die Täter an den Autos zu schaffen, welche auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Stuttgarter Straße abgestellt waren. An vier Audis wurden alle Räder, an einem Audi lediglich die Bremsscheiben demontiert. Ein weiterer PKW wurde bereits auf Backsteine gestellt, aber noch keine Teile entfernt. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Fahrzeugteile machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Brackenheim-Botenheim: Seniorin um hohen Geldbetrag betrogen

Am Montag wurde eine 77-Jährige in Brackenheim-Botenheim von Unbekannten um einen sechsstelligen Eurobetrag betrogen. Gegen 12.30 Uhr erhielt die Frau einen Anruf eines angeblichen Polizisten. Dieser suggerierte ihr, dass ihr Sohn einen schweren Unfall mit tödlichem Ausgang verursacht habe und teilte mit, dass sie eine Bargeld-Kaution in hinterlegen müsse, um ihren Sohn auf freien Fuß zu bekommen. Gegen 16 Uhr übergab die Seniorin in der Bönnigheimer Straße Bargeld und einen Tresor an eine unbekannte Frau. Diese stieg anschließend in einen weißen Kombi oder Van und fuhr in Richtung Bönnigheim davon. Die Abholerin wird wie folgt beschrieben: - Circa 35 Jahre alt - Circa 1,60 Meter groß - Dunkle Haare zu einem Zopf gebunden - Untersetzte bis normale Statur - Lange, blaue Fingernägel - Trug eine anthrazitfarbene Jacke Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu der unbekannten Frau oder dem weißen Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegengenommen.

Cleebronn: Hochwertige Fahrräder gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am Sonntagnachmittag in Cleebronn zwei hochwertige Fahrräder gestohlen wurden. Die Besitzer der Räder hatten diese gegen 14.30 Uhr mit einem Schloss an einer Straßenlaterne in der Blumenstraße, in der Nähe des Einmündungsbereichs zum Fliederweg, gesichert abgestellt. Als sie gegen 17 Uhr zurückkamen, fehlten die Fahrräder und das Schloss. Es handelt sich um Mountainbikes der Marke CUBE. Eines der Räder ist ein Cube Stereo 150 in den Farben Grau und Olivgrün mit Kratzern in der Lenkstange. Das Zweiten ist baugleich und blau, mit auffallenden Chrom-Pedalen. Außerdem ist ein "Spiderman-Sticker" an der Lenkstange angebracht. Die beiden Bikes haben einen Wert von über 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Mountainbikes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen am Neckar zu melden.

Bad Friedrichshall-Jagstfeld: Versuchter räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht

Nach einem versuchten räuberischen Diebstahl in Bad-Friedrichshall Jagstfeld am Montagabend sucht die Kriminalpolizei Heilbronn Zeugen. Gegen 19.40 Uhr befüllten zwei bisher unbekannte Männer in der Getränkeabteilung eines Supermarkts in der Heuchlinger Straße zunächst einen Rucksack mit diversen Getränken und Nahrungsmitteln. Anschließend begaben sich die Beiden in den Kassenbereich. Hier bezahlte einer der Männer seinen Einkauf an der Kasse und verließ das Geschäft. Der Andere versuchte mit dem gefüllten Rucksack, ohne zu bezahlen, den Markt zu verlassen. Hierbei wurde er vom Ladendetektiv gestellt und angesprochen. Als der Unbekannte zur Flucht ansetzte, hielt ihn der Detektiv mit beiden Händen am Rucksack fest. Anschließend entwickelte sich ein Gerangel zwischen den beiden Männern in dessen Verlauf beide zu Boden fielen. Dem Unbekannten gelang es sich des Rucksacks zu entledigen und den Markt fußläufig zu verlassen. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden. Wer kann Angaben zum Tatgeschehen oder den beiden Männern machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

Obersulm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte am Montagvormittag in Obersulm mit ihrem PKW ein anderes Fahrzeug und flüchtete anschließend. Die 22-jährige Besitzerin eines BMWs hatte diesen gegen 8.50 Uhr in der Max-Eyth-Straße abgestellt. Als sie gegen 10 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden in Höhe von circa 8.000 Euro fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Heilbronn: Weitere Graffiti-Schmierereien in Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt

Unbekannte beschmierten in der Nacht von Sonntag auf Montag in Heilbronn ein Gebäude und eine Turnhalle mit Graffiti. An der Hauswand und der gegenüberliegenden Turnhalle in der Ellwangerstraße wurden Schriftzüge mit Bezug zum Nahost-Konflikt angebracht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Neuenstadt: Blitzeranhänger beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Blitzeranhänger bei Neuenstadt. Dieser war durch die Verkehrspolizei Weinsberg zur Geschwindigkeitsüberwachung an der Landesstraße 1088 zwischen Neuenstadt und dem Kreisverkehr Kochertürn aufgestellt worden. Die Überwachung wurde an einer Querungsstelle für Radfahrer durchgeführt, da diese hier regelmäßig die Fahrbahn kreuzen müssen. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h steht hier im Vordergrund, um rechtzeitig auf querende Radfahrer und Fußgänger reagieren zu können. Der oder die Unbekannten besprühten den Trailer mit diversen Schriftzügen. Nachdem in der Vergangenheit schon öfter gleichgelagerte Sachbeschädigungen vorgekommen sind, wurde bereits eine Videoüberwachung am Anhänger installiert. Die Auswertung der Aufzeichnungen dauern noch an, daher sucht die Polizei Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegen.

