POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.10.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Pkws mit Stein beschädigt

Das Polizeirevier Öhringen sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter am Montagnachmittag in Öhringen zwei Fahrzeuge mit einem Stein beschädigte. Der Täter nahm gegen 16 Uhr vermutlich aus einem Gleisbett einen Stein und beschädigte damit einen geparkten Fiat sowie einen Audi in der Schillerstraße auf dem Parkplatz einer Firma für Landtechnik. Die Höhe der Schäden an den Fahrzeugen ist unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

