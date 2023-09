Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung zwischen Radfahrer und Kindern - Polizei sucht Zeugen (28.09.2023)

Konstanz (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf dem Zähringerplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und mehreren Kindern gekommen. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit einem Fahrrad auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Zähringerplatz. Auf Höhe der Hausnummer 1 nahm er aus dem Augenwinkel war, wie ihm ein Kind einen Stein an den Kopf warf und anschließend flüchtete. Der Stein traf den Radler an der Lippe und verletzte ihn leicht.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

