Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erfolgloser Fluchtversuch vor Polizei

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Vormittag, gegen 11:10 Uhr, sollte ein 36-jähriger Rollerfahrer in der Salierstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer beschleunigte darauf den Roller und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Bei einem Wendemanöver in der Kugelfangstraße streifte der Fahrer ein Verkehrsschild und stürzte. Hiernach versuchte der Mann fußläufig zu fliehen, konnte jedoch durch die Beamten eingeholt werden. Gegen die notwendige Fesselung wehrte sich der Mann ohne Erfolg. Durch den Sturz verletzte sich der 36-Jährige leicht, die Beamten blieben unverletzt. Da drogentypische Anzeichen festgestellt wurden, erfolgte eine Blutentnahme. Grund für die Flucht dürfte der technisch veränderte Roller gewesen sein. Auch konnte der Mann keine entsprechende Fahrerlaubnis vorzeigen. Gegen den Herrn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und der Roller für die weiteren Ermittlungen sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell