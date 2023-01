Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß

Gera (ots)

Eine 35-Jährige fuhr am Montag (30.01.23) gegen 10:00 Uhr mit ihrem VW auf dem Stadtgraben in Richtung Kleiststraße. Zeitgleich befuhr ein 54-jähriger Fahrer eines Ford die Nicolaistraße in Richtung Richterstraße. Dabei missachtete der Mann die Vorfahrt der VW-Fahrerin und es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision. In Folge des Unfalls erlitt die Frau leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (TL)

