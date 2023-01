LPI-G: Zweifacher Unfall auf der L1361

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Am 28.01.2023, gegen 05:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in den Keller eines Einfamilienhauses in der Niederböhmersdorfer Straße ein und verursachten Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie nichts. Die Polizei (Tel.: 03661/ 6210) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Unbekannten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

