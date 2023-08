POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Dannstadt-Schauernheim (ots) - Am gestrigen Abend, gegen 17:40 Uhr, fuhr eine 26-Jährige zusammen mit ihren beiden Kindern (1 und 2 Jahre alt) in einem Linienbus von Mutterstadt in Richtung Dannstadt-Schauernheim. Da die beiden Kinder der Frau auf Sitzbänken umherliefen, ermahnte der Busfahrer diese. Hierauf beleidigte die 26-Jährige den Busfahrer. Ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet, das Jugendamt wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. ...

