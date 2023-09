POL-KN: (Konstanz) Betrunken Unfall verursacht (28.09.2023)

Konstanz (ots) - Ein unbekannter Mann hat in der Nacht auf Mittwoch an einer Bushaltestelle in der Wollmatinger Straße eine junge Frau begrapscht. Gegen 3 Uhr lief eine 21-Jährige auf dem Gehweg der Wollmatinger Straße in Richtung zähringerplatz. Dort begegnete ihr ein unbekannter Mann, mit dem sie zunächst ins Gespräch kam und zusammen bis zur Bushaltestelle ...

mehr