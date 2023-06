Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Vandalismus in Kirche

Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Als ein 37-Jähriger am Mittwoch um kurz nach 16:30 Uhr die Kirche in der Zähringer Straße betrat, traute er seinen Augen kaum, angesichts der großflächigen Verwüstungen im Inneren. Eine bislang unbekannte Täterschaft hatte in der für die Allgemeinheit frei zugänglichen Kirche randaliert und zahlreiche Gegenstände beschädigt. So wurde das Glas eines teuren Apostelleuchters zerschlagen, eine Vielzahl an Kerzen zerbrochen oder umhergeworfen, der Inhalt eines Verbandskastens auf dem Boden verstreut, ein Weihwasserbecken entleert und selbstgemalte Bilder der Erstkommunion mit Wasser durchtränkt. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

