POL-MA: Mannheim: Radfahrer missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt

Mannheim (ots) - Am Mittwoch gegen 19.00 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass er soeben beobachten konnte, wie zwei Personen an einem Fahrzeug in der Schwetzinger Straße vorbeiliefen und eine davon dessen Spiegel abtrat. Die Personen liefen anschließend weiter in Richtung Neckarauer Übergang. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der Täter sowie sein Begleiter an der Haltestelle "Hochschule" in Neckarau ...

mehr