Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Technischer Defekt verursacht Fahrzeugbrand

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19:30 Uhr geriet ein Mercedes-Benz aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Als die Fahrerin des Mercedes-Benz Rauchentwicklungen aus der Motorhaube wahrnehmen konnte, parkte sie ihren Pkw unverzüglich in der Lessingstraße und verließ das Fahrzeug. Kurz darauf stand der Pkw in Vollbrand. Nachdem die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen das Feuer löschte, musste der Mercedes abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden. Die Flammen griffen jedoch auch auf einen am Straßenrand geparkten VW über und hinterließen einen leichten Schaden am Fahrzeugheck. Die Höhe des gesamten Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell