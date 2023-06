Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 69-Jähriger fällt auf falsche Polizeibeamte rein

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch gegen 16.00 Uhr erhielt ein 69-Jähriger einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser gab an, dass seine Tochter einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht habe und nun eine Kaution für sie gestellt werden müsse. Der 69-Jährige erkannte den Betrug zunächst nicht und verabredete sich mit der bislang unbekannten Täterschaft zur Geldübergabe in der Nähe des Gutleuthofweg in Schlierbach. Am Treffpunkt übergab er einer bislang unbekannten Abholerin Bargeld und Wertsachen im Wert eines fünfstelligen Betrages.

Die Abholerin kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, angeblicher Name Frau Kowalski, übergewichtig, ca. 35 Jahre alt, ca. 168 cm groß, dunkle Haare, Tätowierung am Hals

Als der 69-Jährige gegen 17.00 Uhr den Betrug doch bemerkte, meldete er sich umgehend bei der Polizei. Zeugen, die Hinweise auf die Abholerin oder den Tathergang geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden, unter: 0621-174 4444.

Tipps zum Schutz vor dieser Betrugsmasche finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell