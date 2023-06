Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Nicht angemeldete Versammlung sorgt für Verkehrsbeeinträchtigung

Heidelberg (ots)

Aufgrund einer nicht angemeldeten Versammlung kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Bismarckplatz in Heidelberg. Gegen 15:00 Uhr hatten sich spontan etwa 25 Personen an der Neckarwiese versammelt und sich als Aufzug in Richtung Bismarckplatz formiert. Nach Rücksprache mit der Versammlungsbehörde der Stadt Heidelberg liefen die Teilnehmer vom Bismarckplatz über den Adenauerplatz in die Kurfürstenanlage. Auf Höhe der Poststraße wendete der Zug und kehrte über die Sofienstraße zurück zum Ausgangspunkt an der Neckarwiese. Dort löste sich die friedlich verlaufende Versammlung kurz nach 17 Uhr auf.

Durch die notwendigen Absperrmaßnahmen der Polizei kam es in dieser Zeit zu einer Beeinträchtigung des Straßenverkehrs rund um den Bismarckplatz.

