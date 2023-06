POL-MFR: (655) Einbruch in stillgelegtes Firmengebäude - Zeugen gesucht

Feuchtwangen (ots) - In der Nacht von Dienstag (30.05.2023) auf Mittwoch (31.05.2023) brachen Unbekannte in eine Firma in Feuchtwangen (Lkr. Ansbach) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum zwischen 18:10 Uhr und 05:20 Uhr stiegen der oder die Täter mutmaßlich über ein Fenster im ersten Stock in das Firmengebäude in der Daimlerstraße ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und verursachten hierbei ...

