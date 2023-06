Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (654) Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Feuchtwangen (ots)

In der Nacht von Dienstag (30.05.2023) auf Mittwoch (31.05.2023) brachen Unbekannte in eine Firma in Feuchtwangen (Lkr. Ansbach) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 18:10 Uhr und 05:20 Uhr stiegen der oder die Täter mutmaßlich über ein Fenster im ersten Stock in das Firmengebäude in der Daimlerstraße ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und verursachten hierbei Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Sie beschädigten zwei Fenster und schlugen die Bewegungsmelder von der Decke.

Zusätzlich versuchten die Unbekannten, mehrere Tresore gewaltsam zu öffnen, was ihnen jedoch nur bei einem gelang. Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht.

Die Kriminalpolizei Ansbach führte eine Spurensicherung durch und übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Beamten des zuständigen Fachkommissariats bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.

Erstellt durch: Andreas Doktorowski

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell