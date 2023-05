POL-MFR: (651) Aufzuchtanlage für Marihuana aufgefunden

Adelsdorf (ots) - Am Dienstagabend (30.05.2023) verlor ein Mann in Adelsdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) die Kontrolle in seinem Haus und musste in die Obhut einer Fachklinik übergeben werden. Bei dem Einsatz fand die Polizei Betäubungsmittel sowie mehrere Aufzuchtanlagen auf. Gegen 18:00 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in der Straße "Am Eisweiher", da ein 35-Jähriger in seinem Wohnhaus derart die Kontrolle über ...

