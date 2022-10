Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Böllstein: Fast jeder Vierte zu schnell

Motorradfahrer muss mit Fahrverbot rechnen

Böllstein (ots)

Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen haben am Sonntag (09.10.) auf der Kreisstraße 211 eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Fast jeder Vierte war bei dem Einsatz zu schnell unterwegs.

Zwischen 11 Uhr und 16 Uhr wurden bei Böllstein mehr als 850 durchfahrende Fahrzeuge gemessen. Hiervon waren 208 Verkehrsteilnehmer in dem Streckenabschnitt, in dem die zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h beträgt, zu schnell unterwegs. Mit einer Verwarnung von bis zu 55 Euro müssen 113 Autofahrer und 25 Motorradfahrer rechnen, da sie bis zu 18 km/h zu viel auf dem Tacho hatten. Auf ein Bußgeld und Punkte in Flensburg müssen sich hingegen 43 Biker und 27 Wagenlenker einstellen, da sie die Höchstgeschwindigkeit um 19 km/h oder mehr überschritten hatten. Für fünf Motorradfahrer und zwei Autofahrer kommt zu dem Bußgeld und den Punkten in der Verkehrssünderdatei wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 111 km/h auch noch ein Fahrverbot hinzu. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Motorradfahrer mit 125 km/h, der 480 Bußgeld, zwei Punkte und einen Monat ohne Führerschein erwarten dürfte.

