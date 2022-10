Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ungebetener Besucher in Wohnung

Polizei ermittelt

Darmstadt (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Liebigstraße hat ein noch unbekannter Mann am Sonntagabend (9.10.) sein Unwesen getrieben. Die Bewohner einer Wohnung hatten gegen 22.10 Uhr verdächtige Geräusche vernommen und nach dem Rechten geschaut. Dabei ertappten sie den ungebetenen Besucher in ihrem Arbeitszimmer, der sofort die Flucht antrat. Nach ersten Erkenntnissen machte der Kriminelle keine Beute. Auf welchem Weg er in die Wohnung gelangte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der Flüchtende wurde als etwa 1,75 Meter groß und von schmächtiger Statur beschrieben. Sein Erscheinungsbild wurde als "ungepflegt" wahrgenommen. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine Kappe auf dem Kopf und einen Pizzakarton in der Hand.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die den beschriebenen Mann zur Tatzeit in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell