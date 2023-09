Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter begrapscht 21-Jährige - Polizei sucht Zeugen (27.09.2023)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht auf Mittwoch an einer Bushaltestelle in der Wollmatinger Straße eine junge Frau begrapscht. Gegen 3 Uhr lief eine 21-Jährige auf dem Gehweg der Wollmatinger Straße in Richtung zähringerplatz. Dort begegnete ihr ein unbekannter Mann, mit dem sie zunächst ins Gespräch kam und zusammen bis zur Bushaltestelle "Bismarcksteig" ging. Als die Frau an der Haltestelle auf den Fahrplan schaute, packte sie der Unbekannte von hinten, drückte sie gegen die Wand und grapschte ihr mit festem Griff an den Po. Daraufhin schrie die 21-Jährige, schlug um sich und flüchtete schließlich in Richtung Friedrichstraße. Zu dem unbekannten Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 20-25 Jahre alt und ungefähr 175 bis 180 Zentimeter groß, schlank und sportlich, dunkle Haare und Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Daunenjacke mit zwei weißen Streifen an den Ärmeln.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, oder sonst Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell