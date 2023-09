Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Einbruch in einen Einkaufsmarkt (29.09.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen gegen 2 Uhr einen Einbruch in einen Einkaufsmarkt in der Kirnacher Straße verübt. Die Täter zerstörten eine Glaseingangstüre und gelangten so in das Innere des Marktes, wo sie im Kassenbereich mehrere Zigarettenschachteln klauten. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell