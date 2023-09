POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrer fährt Fußgänger an und flüchtet (28.09.2023)

Villingen-Schwenningen (ots) - Am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr hat eine Autofahrerin auf der Karlstraße einen Unfall verursacht. Eine 72-jährige stieß beim Befahren der Straße heftig gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Porsche Boxster. Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Sie kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. An den beiden Autos entstand ...

