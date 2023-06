LPI-J: Zwei Wölfe im Schafspelz

Weimar (ots) - Am Sonntag, dem 11.06.2023, kam es gegen 11:45 Uhr in Weimar in der Karl-Hausknecht-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung an einem ukrainischen Staatsbürger, welcher in Begleitung seiner und einer weiteren ukrainischen Familie auf dem Weg zum Gottesdienst war. Als der Mann aus dem Auto stieg, wurde er unvermittelt von drei ihm unbekannten Männern angegriffen. Nach derzeitigem Stand der ...

