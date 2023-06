Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Autoklau mit Überschlag

Magdala (ots)

Kurz nach vier Uhr am Freitagmorgen erreichte die Polizei die Mitteilung über einen verunfallten Pkw ohne Kennzeichen in der Ortslage Magdala im Weimarer Land. Schon in der Anfahrt stellten die Beamten zwei männliche Personen auf der Landstraße fest, welche Verletzungen aufwiesen. Bei der Befragung gaben diese an den Pkw gefahren zu haben. Schnell stellte sich auch heraus, dass die zwei Personen 16 Jahre alt und alkoholisiert waren. Der Fahrer hatte über ein Promille intus. Aber es sollte noch mehr ans Licht kommen. Der Pkw wurde zuvor aus einem Autohaus in Nohra entwendet. In der Folge fuhren beide nach Magdala. Hier verloren sie die Kontrolle über den Pkw, überschlugen sich und kollidierten mit einem Telefonmast. Im Ergebnis wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

