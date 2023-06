LPI-J: Nicht belehrbar

Weimar (ots) - Mehrere hundert Euro Sachschaden wurden in Oberweimar durch Graffiti- Sprayer verursacht. In einer Ausdehnung von etwa sieben Metern brachten ein oder mehrere unbekannte Täter zwei Schriftzüge in schwarzer und silberner Farbe an. Die Art der sog. Tags lässt auf Fußballanhänger schließen, welcher sich in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag auf der Mauer verewigten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

mehr