Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Weimar (ots)

Am Sonntag, dem 11.06.2023, kam es gegen 11:45 Uhr in Weimar in der Karl-Hausknecht-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung an einem ukrainischen Staatsbürger, welcher in Begleitung seiner und einer weiteren ukrainischen Familie auf dem Weg zum Gottesdienst war. Als der Mann aus dem Auto stieg, wurde er unvermittelt von drei ihm unbekannten Männern angegriffen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sprachen die drei Personen russisch. Die Kriminalpolizei geht derzeit von einem politischen Motiv für diese Tat aus. Es werden dringend Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben oder Angaben dazu machen können, wer die unbekannten Täter waren. Hinweise zur Tat nimmt die Kripo Weimar unter 03641 81 2464 oder per E-Mail an KPS.Weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

