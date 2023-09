Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Alten Rheinbrücke - Busfahrer leicht verletzt (28.09.2023)

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall auf der Alten Rheinbrücke ist am Donnerstagmittag eine Person leicht verletzt worden. Gegen 12 Uhr fuhr ein 87-Jähriger mit einem Saab auf der Konzilstraße in Richtung Sternenplatz. An der Ampel auf die Alte Rheinbrücke missachtete der Mann das Rotlicht und kollidierte mit einem vom Rheinsteig kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 48-Jährigen, der nach links auf die Brücke abbog. Durch den Aufprall schleuderte der Saab wiederum gegen einen entgegenkommenden, an der Ampel in Richtung Konzilstraße wartenden Linienbus. Dabei erlitt der 61 Jahre alte Busfahrer, der auf einer Leerfahrt unterwegs war, leichte Verletzungen und musste zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Um den Saab, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand kümmerte sich ein Abschleppdienst. Der Mercedes blieb fahrbereit, an dem Wagen entstand ebenfalls ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Bus ist noch nicht bekannt. Während der Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu starken Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen. Neben der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 11 Mann unterstützte, waren zudem zwei Rettungswagen und ein Notarzt an die Unfallstelle ausgerückt.

