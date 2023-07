Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizeipräsidium Ulm teilen mit: Bei Streit schwer verletzt

Am frühen Sonntagmorgen sollen mehrere Personen einen 35-Jähriger in Ulm attackiert haben.

Ulm (ots)

Am Sonntag kam es gegen 5 Uhr vor einem Club in der Ulmer Innenstadt zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Ein Mann fügte dabei einem 35-Jährigen Schnittverletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht. Die Kriminalpolizei Ulm und Staatsanwaltschaft nahmen die Ermittlungen auf. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

