Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Randalierer endet in Zelle

Urmersbach (ots)

In Urmersbach randalierte am Vatertag, 18.05.2023, ein 33 Jahre alter Mann bereits in den Morgenstunden bei seinen Bekannten. Er durfte dann aber seinen Rausch auf einer Bank ausschlafen. Dieser Plan ging nicht auf, denn am Nachmittag randalierte er weiter, verletzte eine 54 Jahre alte Frau leicht im Gesicht und legte sich letztlich an die Bahngleise. Der stark alkoholisierte Mann leistete bei der Ingewahrsamnahme Widerstand und wurde der Zelle der Polizei Cochem zugeführt. Ein freiwilliger Alcotest ergab einen Wert von 2,15 Promille. Entsprechende Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidung, Widerstand folgen. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt.

