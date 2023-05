Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsgefährdung bei Überholvorgang

B 412, Kempenich-Nürburgring (ots)

Am Dienstag, 16.05.2023 gegen 13:30 Uhr kam es auf der B 412, Kempenich in FR Nürburgring zu einer Straßenverkehrsgefährdung im Rahmen eines Überholvorganges. Eine Kolonne bestehend aus drei Fahrzeugen befuhr die B 412 in FR Nürburgring. Das mittlere Fahrzeug setzte an einer unübersichtlichen Stelle, trotz Gegenverkehrs zum Überholen des vorausfahrenden Fahrzeugs an. Um eine Kollision zwischen Überholer und Gegenverkehr zu verhindern, musste der Überholte mit seinem PKW in den Straßengraben ausweichen. Zu einer Schädigung des Überholten oder an seinem PKW kam es glücklicherweise nicht.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, insbesondere die Fahrzeugführer aus dem Gegenverkehr, werden gebeten sich mit der Polizei Adenau unter der Rufnummer 02691-9250 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell