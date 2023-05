LPI-NDH: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Heldrungen (ots) - Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Heldrungen eine 26-jährige VW Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogentest egab ein positives Ergebnis. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: ...

mehr