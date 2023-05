LPI-NDH: Einbruch in Keller

Röhrig (ots) - In Röhrig kam es in der Nacht von Donnerstag zu Freitag zu einem Verkehrsunfall. In einer Kurve kam ein Mann von der Fahrbahn ab, streift einen Baum und überfuhr einen Leitpfosten. Nachdem der PKW nochmals mit einem Baum kollidierte, kam das Fahrzeug zum Stehen. Beim Eintreffen der Polizei führten diese einen Alkoholtest mit dem unverletzten Verunfallten durch. Dieser ergab einen Wert von mehr als 2 ...

mehr